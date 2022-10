Foot - PSG

PSG : Quand Laurent Blanc revient sur la polémique Périscope

Publié le 5 octobre 2022 à 15h45

Thibault Morlain

En 2016, début février, le PSG est secoué par une terrible polémique inattendue. En effet, tout le monde se réveille en voyait les extraits du live Périscope de Serge Aurier. On pouvait alors y voir l'Ivoirien insulter plusieurs joueurs et surtout Laurent Blanc. De quoi mettre à mal l'autorité de l'entraîneur du PSG, qui a très mal vécu cet épisode.

Comment ne pas évoquer les passages de Laurent Blanc et Serge Aurier sans revenir sur l'affaire Périscope. Au soir d'une rencontre entre le PSG et le LOSC en 2016, l'Ivoirien apparait aux côtés d'un de ses amis dans un live. A l'occasion de celui-ci, Aurier dérape totalement en insultant Blanc : « Laurent Blanc suce Zlatan ou pas ? Il lui prend les couilles, il prend tout. (...) C'est une fiotte ».

Blanc « gêné »

Alors que cela a valu à Serge Aurier une sanction, l'ex-latéral droit du PSG est finalement réintégré, avec notamment le soutien de Nasser Al-Khelaïfi. Forcément, tout cela a fragilisé Laurent Blanc. Et aujourd'hui encore, l'ex-entraîneur du PSG le regrette au plus haut point comme il l'a confié pour L'Equipe Explorer : « Le manque d’autorité et de soutien en interne m’ont gêné ».

