PSG - Qatar : Les coulisses d’un rachat à 70M€

Thibault Morlain

C’est en 2011 que le PSG est passé sous pavillon qatari. QSI est venu racheter le club de la capitale, dépensant alors 70M€ dans cette opération. Depuis, Paris est entré dans une nouvelle galaxie, s’invitant à la table des plus grands. Tout a donc changé pour le PSG suite à ce rachat, dont les coulisses ont été dévoilées.

Auteur du livre PSG confidential , François Vignolle était présent au micro de RMC , l’occasion pour lui de revenir sur les dessous du rachat du PSG par le Qatar. Et comme il l’a expliqué, tout est parti d’une entrevue à l’Elysée organisée par Nicolas Sarkozy qui avait pour but l’attribution de la Coupe du monde au Qatar.

Mercato - PSG : Il lâche sa réponse pour remplacer Mbappé https://t.co/M0zepIAxEp pic.twitter.com/KG0gfWgLBL — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Le futur émir du Qatar à l’Elysée avec Sarkozy

« En novembre 2010, il est président et il a invité à sa table le futur émir, Claude Guéant et ils vont inviter Platini. Il croit qu’il va juste voir Sarkozy pour parler de foot. Et puis, il voit qu’il y a le futur émir. Il va y avoir un petit travail d’influence pour dire à Platini que la candidature du Qatar pour la Coupe du monde est peut-être intéressante », a commencé par confié François Vignolle.

« 40M€ au départ et on finit à 70M€ »