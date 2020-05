Foot - PSG

PSG - Polémique : Jérôme Rothen fracasse Leonardo et les Parisiens !

Publié le 14 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que les joueurs du PSG ne se sont pas mis d'accord concernant une baisse des salaires durant la crise du Covid-19, Jérôme Rothen trouve la situation scandaleuse et ne manque pas de le faire savoir.

La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 n'a pas manqué de créer de graves problèmes économiques au sein des clubs de football. Par conséquent, plusieurs clubs ont rapidement mis leurs salariés au chômage technique tandis qu'à l'étranger, les joueurs sont tombés d'accord assez rapidement concernant une baisse de leurs salaires ou carrément un non-versement de celui-ci. Cependant en France, alors que la saison de Ligue 1 a officiellement été arrêtée, aucun accord n'a été trouvé, pas même au PSG ou la salaires sont très conséquents. Une situation qui agace Jérôme Rothen qui attend que Leonardo prenne les choses en main et communique sur ce dossier où qu'il fasse lui-même un geste en montrant la voie aux joueurs du PSG jusque-là réticent à l'idée de baisser leur salaire.

«Leonardo attend quoi pour montrer un signe de vie sur la diminution de salaire»