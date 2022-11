PSG : Pochettino dévoile le responsable de la débâcle contre le Real Madrid

Arthur Montagne

Un peu moins d'un an après la cruelle élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino est revenu sur la défaite à Bernabeu. Et l'ancien coach du PSG pointe notamment du doigt l'entrée en jeu d'Idrissa Gueye qui avait remplacé Leandro Paredes.

La saison dernière, le PSG a connue une nouvelle désillusion en Ligue des champions. Après avoir battu le Real Madrid au Parc des Princes, le club de la capitale se présente pourtant en position de force pour le match retour, et va même ouvrir le score. Mais Karim Benzema va finalement inscrire un triplé et éliminer le PSG. Coach parisien à ce moment-là, Mauricio Pochettino est revenu sur ce match.

«Il y avait beaucoup de décisions à prendre»

« Il est clair que nous avons dû faire quelque chose de mal parce que Madrid a gagné le match. Il y avait beaucoup de décisions à prendre, que l'entraîneur prend et qui peuvent être bonnes ou mauvaises », a confié Mauricio Pochettino pour le programme La Pizarra de Quintana , avant de donner le nom du joueur qui a tout changé.

«Gueye a admis qu'il n'était pas prêt à jouer»