PSG : Le constat de Pochettino sur le naufrage au Real Madrid

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino avait fait le plus dur lors des 3/4 de la double confrontation face au Real Madrid avant de voir son PSG s’effondrer au Santiago Bernabeu (3-1). Pour la presse espagnole, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain est revenu sur son cuisant échec en Ligue des champions la saison passée.

Lors du 1/8ème de finale retour de la dernière édition de la Ligue des champions, le PSG a chuté à l’occasion de la seconde période du match alors que le club parisien avait une avance de deux buts au cumulé des deux rencontres. Et grâce à un grand Karim Benzema qui a inscrit un triplé (3-1), le Real Madrid s’est qualifié pour le tour suivant et a même remporté le trophée en finale face à Liverpool.

PSG : Après son départ, Pochettino lâche un énorme message à Neymar https://t.co/ezK0N10jZT pic.twitter.com/lLzdhF7Gei — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

Sur le banc du PSG au Santiago Bernabeu, Pochettino a été impuissant

Entraîneur du PSG lors du naufrage au Santiago Bernabeu, Mauricio Pochettino pourrait bien avoir perdu l’intégralité de la confiance de ses ex-dirigeants en ce soir du 9 mars 2022. Licencié au terme de la dernière saison, l’Argentin est revenu sur cet épisode lors d’une interview accordée à Radio Marca en expliquant qu’il n’y avait pas de bonnes ou mauvaises décisions dans ce cas de figure.

«Ce sont des situations que vous connaissez et que vous ne pouvez pas expliquer sur le moment»