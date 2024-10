PSG : «Pas un joueur de haut niveau», il se fait fracasser en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis sa signature au PSG en 2023, Randal Kolo Muani continue toutefois de bénéficier de la confiance de Didier Deschamps. Titulaire contre Israël, l’attaquant parisien a toutefois déçu une nouvelle fois, au point de susciter de plus en plus de doutes. Florent Gautreau estime que Kolo Muani n’est tout simplement «pas un joueur de haut niveau».

Relégué au second au PSG où Luis Enrique ne semble plus compter sur lui, Randal Kolo Muani pouvait compter sur l'équipe de France pour s'offrir un peu d'oxygène. Mais même la confiance de Didier Deschamps ne semble plus être suffisante pour relance l'attaquant recruté pour 90M€. Titulaire et décevant contre Israël avec les Bleus jeudi soir, Randal Kolo Muani devient également en problème avec l'équipe de France comme le souligne Florent Gautreau.

Kolo Muani prend très cher

« Son problème c’est son totem d’immunité qu’il a avec Deschamps qui va à un moment poser problème. Tu es dans une phase de transition où tu sais que tu dois reconstruire offensivement. Et sa première idée, c’est de mettre le mec qui ne marche pas avec le PSG mais qui avec la France arrive à fonctionner : Kolo Muani », regrette le journaliste au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«On va perdre du temps»

« On va perdre du temps. Kolo Muani, je regardais, là où il était le meilleur c’est quand il ne touche pas le ballon. Il a laissé passer le ballon sur le but de Barcola, mais dès qu’il l’a touché ce n’est pas simple, pas fluide. Ce n’est pas un 9 de très haut niveau, c’est un joueur de côté. Au PSG en Ligue des Champions et en équipe de France, tu ne peux pas avoir Kolo Muani en 9. Qu’il soit dans le groupe ou dans la rotation, pourquoi pas, il l’a montré à l’Euro. Déjà, même Deschamps a du mal à savoir comment le faire jouer », ajoute Florent Gautreau.