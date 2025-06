PSG - Ousmane Dembélé : Coup de pression révélé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une grande saison avec le PSG et désormais grand favori dans la course au Ballon d'Or, Ousmane Dembélé n'a pourtant pas connu que des hauts ces derniers mois, et notamment avec Luis Enrique. Daniel Riolo a en effet rappelé mercredi soir, en direct sur RMC Sport, que le coach espagnol du PSG avait lancé un ultimatum à Dembélé en cours de saison.

Auteur de 33 buts et 15 passes décisives (toutes compétitions confondues) cette saison sous le maillot du PSG, Ousmane Dembélé a été le véritable fer de lance offensif de Luis Enrique, surtout en deuxième partie de saison. L'attaquant tricolore a été repositionné en tant que faux numéro 9 par son entraîneur, et a enchainé les performances XXL dans ce rôle pourtant inhabituel. Mais tout n'a pas été rose cette saison entre Dembélé et Luis Enrique au PSG.

Dembélé, le coup de pression Mercredi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a révélé un ultimatum de l'entraîneur du PSG envers Ousmane Dembélé : « Le plus gros de ce qui s’est passé au PSG cette année, c’est à partir du moment où, à quitte ou double, Luis Enrique a pris Dembélé à part, et avait soit le choix d’adhérer à son discours ou non. La révolution, elle vient de là », explique-t-il.