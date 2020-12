Foot - PSG

PSG/OM : Neymar, Alvaro, racisme… Pierre Ménès affiche de gros doutes !

Publié le 14 décembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Après avoir quitté la pelouse, comme tous les autres joueurs mardi soir en Ligue des champions, Neymar a estimé qu’il aurait dû faire de même lors du Classico contre l'OM après les supposées insultes d’Alvaro Gonzalez. Pierre Ménès estime toutefois que les choses auraient pris une tournure bien différente.

En faisant front face aux propos racistes proférés par le quatrième arbitre mardi soir en Ligue des champions, les joueurs du PSG et de l’Istanbul Basaksehir ont marqué d’une pierre blanche l’histoire de la lutte contre le racisme dans le football. Un évènement marquant qui n’est évidemment pas sans rappeler les incidents survenus en marge du PSG-OM du début de saison. Une rencontre au cours de laquelle le défenseur Alvaro Gonzalez aurait lui aussi prononcé des propos racistes à l’encontre de Neymar selon ce dernier. Avec le recul, le Brésilien du PSG expliquait qu’il aurait dû ce jour-là quitter la pelouse et refuser de reprendre la rencontre. Les choses se seraient-elles passées comme mardi dernier ? Pierre Ménès en doute.

« Il faut porter ses baloches à l’UEFA »