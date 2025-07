PSG - OM : Clash annoncé sur Canal+ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette saison, le PSG a permis à Canal+ de signer la meilleure audience de l'histoire de la chaîne grâce à son épopée en Ligue des champions. L'OM va rejoindre le club parisien en C1 la saison prochaine. De quoi faire déjà vibrer le directeur du service des sports à l'approche de la nouvelle campagne de C1.

L'Olympique de Marseille fait son grand retour dans la reine des compétitions européennes après trois années d'absence. Premier club français à avoir remporté la Ligue des champions et le seul jusqu'au 31 dernier avec le sacre du PSG en C1, l'OM va faire beaucoup de bien aux audiences de Canal+, diffuseur de la compétition, selon Thomas Sénécal.

«On aura aussi en plus l'OM cette saison, et on sait que nos abonnés adorent ce club» Et ce, alors que le PSG a permis de réunir 4,14 millions de téléspectateurs le 7 mai dernier contre Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions (2-1). Le record absolu d'un programme de la chaîne. Le directeur du service des sports se frotte déjà les mains concernant l'arrivée de l'OM. « On veut garder cette dynamique, cet élan. C'est vraiment le mot que j'aime retenir pour cette rentrée, savoir entretenir la flamme. On aura aussi en plus l'OM cette saison, et on sait que nos abonnés adorent ce club ».