PSG : Nouveau scandale pour Neymar, Riolo hallucine

Arnaud De Kanel

Bien qu'il soit éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison, Neymar continue de faire parler de lui. Le 30 mars dernier, il avait diffusé en direct sur sa chaine Twitch une partie de poker qui lui avait fait perdre 1M€. Dans le contexte actuel, cela est forcément très mal venu. Daniel Riolo a de nouveau fustigé l'attitude du numéro 10.

Alors qu'il est est pleine convalescence suite à son opération de la cheville, Neymar s'occupe avec sa deuxième passion : le poker. Cela ne vous avait sans doute pas échappé, le Brésilien avait perdu 1M€ en direct il y a quasiment trois semaines. Et depuis, Neymar se retrouve dans le viseur des autorités françaises. A l'affiche dans les publicités du site Poker Stars , l'attaquant du PSG est également devenu l'égérie de Blaze , un casino en ligne. Or, la promotion de ce type d'organisation est interdite dans l'hexagone. De ce fait, l'ANJ (Autorité Nationale des Jeux) cible Neymar et pourrait bien le sanctionner. Pour autant, la situation amuserait le numéro 10 brésilien, ce qui exaspère Daniel Riolo.

«Neymar joue à un casino en ligne et en fait la promotion»

« On m'alerte en février et on me dit : « Est-ce que vous mesurez ce qui se passe entre Neymar et Blaze ? » On m'explique que Neymar joue à un casino en ligne et en fait la promotion. Ce qui est totalement interdit par la loi (...) il joue à un casino en ligne, premier point, il en fait la promotion, le deuxième point, troisième point : il joue toute la nuit et le met en avant dont il met en avant une addiction aux jeux », a révélé Daniel Riolo dans l'After Foot la semaine passée, avant de poursuivre.

«Il a rigolé»