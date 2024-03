PSG : Neymar et Mbappé provoquent une révolution au Real Madrid !

Benjamin Labrousse

En 2017, le PSG réalisait un mercato estival d’anthologie. Le club parisien bouclait les arrivées de Neymar, recruté contre 222M€ en provenance du FC Barcelone, et de Kylian Mbappé, prêté par l’AS Monaco, puis transféré définitivement contre 180M€. Deux transferts majeurs, qui ont complétement modifié les plans du Real Madrid sur le mercato. Explication.

Une nouvelle ère s’ouvre au PSG. Le club parisien souhaite désormais recruter des jeunes joueurs à fort potentiel, capables de se fondre dans un collectif. Mais ces dernières années, l’effectif du club français était marqué par la présence de plusieurs stars. En 2017, Paris avait frappé très fort sur le mercato estival.

Le PSG a marqué l’histoire durant l’été 2017

Un an après le départ de Zlatan Ibrahimovic, le PSG décidait de réaliser le plus gros transfert de l’histoire en activant la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone. Avec 222M€ lâchés pour la vedette brésilienne, ce transfert est toujours le plus important de l’histoire. Mais Paris ne s’était pas arrêté là et avait également finalisé l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance de l’AS Monaco, par le biais d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 180M€.

Le Real Madrid a modifié sa stratégie sur les transferts