PSG : Neymar absent, voilà le grand gagnant

Publié le 1 novembre 2022 à 04h30

Arthur Montagne

En l'absence de Neymar pour le déplacement sur la pelouse de la Juventus, Christophe Galtier va devoir trancher en choisissant le meilleur profil pour remplacer le Brésilien. Compte tenu des récentes prestations, Carlos Soler part avec une longueur d'avance et pourrait en profiter pour continuer à s'imposer au PSG.

Buteur contre le Maccabi Haïfa après son entrée en jeu (7-2), Carlos Soler était titulaire contre Troyes et en a profité pour encore marquer (4-3). L'Espagnol sort donc d'une très belle semaine et se révèle au meilleur moment. En effet, l'ancien joueur de Valence aura un coup à jouer mercredi soir à l'occasion du déplacement sur la pelouse de la Juventus. Et pour cause, Neymar, suspendu, sera absent et Carlos Soler fait figure de favori pour remplacer le Brésilien. D'ailleurs, ce week-end, Christophe Galtier encensait sa recrue.

Transferts - PSG : Carlos Soler lâche une révélation sur son mercato https://t.co/rr9Ov4a7jC pic.twitter.com/8S9KVrBsbg — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Galtier valide l'état de forme de Soler

« J’ai été satisfait, comme lors de son entrée en Ligue des Champions où il avait marqué. Nous connaissons les qualités de Carlos et il doit s’adapter à notre système, à beaucoup de choses. Généralement, quand il joue dans un triangle au milieu, il est plutôt à gauche mais je n’ai pas voulu dérégler Vitinha qui est très souvent à l'aise dans ce poste-là. J'ai donc laissé Carlos à droite et il a eu un petit moment de flottement sur son positionnement défensif dans les dix premières minutes, ce qui a créé deux ou trois situations de transition où on a été en très grand déséquilibre et il y a eu le but (du 1-0) », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse samedi.

«C’est un joueur de l’école espagnole donc avec beaucoup de qualité technique»