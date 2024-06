PSG - Mbappé : Une trahison à 55M€ est révélée !

Alexis Brunet

La fin de l’aventure parisienne de Kylian Mbappé ne s’est pas passée comme il l’espérait et ce n’est pas le dernier exemple en date qui viendra prouver le contraire. L’attaquant a décidé de mettre en demeure le PSG à qui il réclame des sommes qui ne lui auraient pas été versées. Pourtant, le nouvel attaquant du Real Madrid avait initialement accepté de renoncer à 55M€ de primes, mais aucune trace écrite ne l’atteste.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a pris une grande décision pour la suite de sa carrière. Le champion du monde a décidé de rejoindre le club qui le faisait rêver quand il était petit, le Real Madrid. Les dirigeants madrilènes ont réussi un sacré coup en attirant le capitaine de l’équipe de France, car ce dernier était libre de tout contrat.

Kylian Mbappé a envoyé une mise en demeure au PSG

Mais l’aventure entre Kylian Mbappé et le PSG n’est pas encore terminée. En effet, selon L’Équipe , l’attaquant a décidé de mettre en demeure le PSG. Le champion du monde réclame près de 100M€ au club de la capitale, ce qui correspond à certaines primes et salaires non versés depuis le mois d’avril.

Mbappé avait accepté de renoncer à 55M€ de primes