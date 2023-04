PSG : Mbappé se fait descendre, il remet les pendules à l’heure

Hugo Chirossel

Si le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’OGC Nice samedi soir (0-2), le cas Kylian Mbappé commence à interroger. Cela fait maintenant trois matchs que l’international français n’a pas trouvé le chemin des filets avec le club de la capitale. Jérôme Rothen a pris la défense de l’attaquant parisien, rappelant qu’il était revenu bien plus vite que prévu de sa blessure aux ischio-jambiers.

Muet depuis trois matchs avec le PSG, Kylian Mbappé n’est pas épargné par les critiques ces derniers jours. L’international français a une nouvelle fois été en difficulté samedi dernier sur la pelouse de l’OGC Nice (0-2). Dans l’ After Foot sur RMC , Daniel Riolo a qualifié les dernières prestations de l’attaquant parisien d'« insipides ». Dans Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen a pris la défense de Kylian Mbappé.

«On l’a fait reprendre assez vite »

« J’ai entendu tellement de choses sur Kylian Mbappé et sa forme depuis le retour de la Coupe du monde et sa blessure. Mais il faut savoir que juste après sa blessure, qui est une blessure à l’ischio qui normalement aurait dû l’arrêter 3 à 4 semaines, il s’est simplement arrêté 15 jours. Il a raté 3 matchs et on l’a fait reprendre assez vite sur un match de Ligue des champions et qu’automatiquement quand tu laisses un peu de côté toute la rééducation après une blessure comme ça, et bien tu peux le payer à un moment ou un autre. Et il est certainement en train de le payer aujourd’hui. Oui, on attend qu’il soit meilleur techniquement que son match à Nice, il n’y a pas de souci », a déclaré Jérôme Rothen.

« Vous vous mettez le doigt dans l’œil et ne voyez pas les matchs »