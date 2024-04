PSG : Mbappé refait le coup, il craque en plein direct !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a pas donné la meilleure image de lui-même à Marseille dimanche dernier, tant sur le plan sportif que personnel. Walid Acherchour était de la partie lundi soir pour l’émission l’After Foot. L’occasion pour lui de régler des comptes avec Mbappé et son attitude depuis quelque temps au PSG.

Dimanche soir, à la 65ème minute de ce qui devrait être son dernier Classique en tant que joueur du PSG, Kylian Mbappé quittait l’Orange Vélodrome, remplacé par Gonçalo Ramos qui allait inscrire le second et dernier but de la soirée face à l’OM (2-0). Au moment de sortir, Mbappé a marmonné un « fils de p*** » potentiellement destiné à son entraîneur Luis Enrique pour l’avoir sorti.

«Mbappé c’est la course à l’individualisme»

D’ailleurs, après la rencontre et contrairement aux autres joueurs du PSG qui ont fêté cette victoire sur le rival historique qu’est l’OM, Kylian Mbappé a simplement publié une photo de lui et de dos tenant le brassard de capitaine à la main et tête baissée. Le tout, sans la moindre mention de la victoire. Une attitude individualiste que Walid Acherchour n’a pas manqué de souligner une nouvelle fois sur les ondes de RMC lundi soir.



« Je ne suis pas surpris, on le dit depuis un bon bout de temps ici. Mbappé c’est la course à l’individualisme. On va quand même regarder un petit peu dans le rétro, mais on a voulu banaliser tant de déclarations et d’actes dans son attitude… L’année dernière avec l’histoire du #PivotGang après Reims parce qu’il n’est pas content de jouer numéro 9 après un match cataclysmique. L’histoire des penalties alors que Neymar est un bien meilleur tireur de penalty que Kylian Mbappé. L’année dernière après ses 201 buts contre Nantes, il dit en rigolant : « Si c’était pour la Ligue des champions, je ne serais pas au Paris Saint-Germain ». Plein de déclarations qu’on a laissé passer ».

«Quand il est 4ème du fameux vote pour être capitaine, c’est pas anodin. C’est que le vestiaire le sait ça»

Par la suite, le consultant football de RMC Sport a profité de sa présence sur le plateau de l’ After Foot pour poursuivre son argumentaire sur le fait que Kylian Mbappé n’a pas un comportement digne de capitaine du PSG. « Hier (ndlr dimanche), c’est quand même fou. Regardez le contraste entre l’année dernière où il fait un match extraordinaire au Vélodrome, il gagne 3-0 et dit « ah ça c’est une bonne journée au boulot ». Il était très content parce qu’il était sur la photo de famille, parce que le PSG a gagné avec un grand Kylian Mbappé. Et aujourd’hui, si tu étais un vrai capitaine, Vitinha a fait un match énorme, Donnarumma a fait un match énorme, Danilo s’est donné à 100%. Cette équipe-là a gagné à 10 contre 11 au Vélodrome… Tu devrais être avec tout le monde pour célébrer et ne pas tirer la couverture sur toi en disant en gros « Regardez les gars, on a gagné au Vélodrome, mais je boude et ne suis pas content parce que je suis sorti à la 65ème minute ». Quand il est 4ème du fameux vote cet été pour être capitaine, c’est pas anodin. C’est que le vestiaire le sait ça. C’est les mêmes débats que nous avons eu en équipe de France avec Griezmann ».

«Kylian Mbappé, le plus important c’est le JE, pas le JEU, le JE et il nous le montre sans cesse»