PSG : Mbappé martyrise l’OM, le Qatar est comblé

Arnaud De Kanel

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé est entré encore un peu plus dans l'histoire du PSG après son récital face à l'OM. L'attaquant parisien est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale a égalité avec Edinson Cavani. Il a reçu les louanges de son président Nasser Al-Khelaïfi, présent au stade Vélodrome pour assister au Classique.

Le PSG se déplaçait sur la pelouse du stade Vélodrome ce dimanche soir pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Les Parisiens avaient à coeur de prendre leur revanche sur l'OM après la défaite en Coupe de France deux semaines plus tôt. S'ils n'avaient pas pu compter sur Kylian Mbappé lors de ce revers, ce n'était pas le cas ce week-end. Le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde était de la partie et il a fait vivre un calvaire au rival marseillais. Il en a profité pour devenir le co-meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, pour le plus grand bonheur de son président Nasser Al-Khelaïfi.

Mbappé égale Cavani

Auteur d'un doublé face à l'OM, Kylian Mbappé a rejoint Edinson Cavani en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG avec 200 réalisations. Il devrait logiquement devancer l'Uruguayen prochainement, peut-être même contre Nantes ce samedi comme le souligne Nasser Al-Khelaïfi.

«Je suis très fier de lui»