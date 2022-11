Foot - PSG

PSG : Mbappé, Marquinhos… Les stars du projet QSI racontent leur terrible soirée

Publié le 3 novembre 2022 à 10h30

La rédaction

Victorieux face à la Juventus (2-1), le PSG n’a pour autant pas réussi à décrocher la première place de son groupe en Ligue des Champions suite à la large victoire du Benfica face au Maccabi Haïfa. Juste après la rencontre, Kylian Mbappé et Marquinhos n’ont pas caché leur déception de terminer en deuxième position, malgré la satisfaction d’avoir remporté le match.

Le PSG sera passé par toutes les émotions après le coup de final du match face à la Juventus. Victorieux 2-1, les hommes de Christophe Galtier espéraient pouvoir conserver leur première place en Ligue des Champions, mais c’était sans compter la large victoire du Benfica sur le terrain du Maccabi Haïfa (6-1). Certains joueurs se sont d’ailleurs exprimés sur cette soirée juste après la rencontre.

PSG : Galtier relance une polémique après sa soirée surréaliste https://t.co/oP9s3p0aHz pic.twitter.com/SXXikrotbo — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

« Il y a une déception mais pas énormément non plus »

Interrogé zone mixte, Marquinhos a avoué être déçu d’avoir perdu la première place au détriment du Benfica. Le capitaine du PSG ajoute que l’équipe fera son maximum pour la suite de la compétition : « Il y a une déception mais pas énormément non plus. C'est vrai que le premier objectif était de venir ici pour gagner et conserver cette première place. On en sait les avantages. Ça joue vraiment. Maintenant Benfica a fait un énorme résultat là-bas et on doit faire avec les cartes qu'on a en main. »

« On a vu des équipes deuxièmes qui ont été championnes.

Marquinhos ajoute que la déception était partagée dans le vestiaire, même s’il y avait un sentiment de satisfaction dans la victoire. Il a notamment essayé de se rassurer en comparant le parcours de certains autres clubs dans le même cas auparavant. « Un peu des deux. C'est sûr qu'on était content du travail qu'on a fait. Mais c'est sûr qu'on a aussi des choses à améliorer pour continuer à grandir. Après, la première phase est importante mais la Ligue des champions se joue sur la deuxième. On a vu des équipes deuxièmes qui ont été championnes. »

« On va regarder le tirage et on jouera pour gagner »