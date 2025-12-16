PSG - Mbappé : L’histoire n’est pas terminée !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Ayant saisi le conseil des prud'hommes pour des salaires et primes impayés, le capitaine de l'équipe de France a obtenu gain de cause. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, le PSG devrait faire appel de la décision prise en première instance.

Après avoir sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé d'aller voir ailleurs. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l'attaquant de 26 ans a singé librement et gratuitement au Real Madrid.

Prud'hommes : Mbappé l'emporte face au PSG Furieuse de voir Kylian Mbappé partir pour 0€, le PSG a refusé de lui payer certains salaires et certaines primes. Pour que son préjudice soit réparé, le numéro 10 du Real Madrid a saisi le conseil des prud'hommes de Paris. Et le verdict a été favorable à Kylian Mbappé. En effet, le PSG a été condamné à payer 60,9M€ à son ancien numéro 7.