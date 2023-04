PSG : Mbappé le choque totalement

La rédaction

Homme fort de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé vit une saison contrastée. Car malgré un triplé en finale de la Coupe du monde, les Bleus n'ont pas été sacré. Car malgré une place de meilleur buteur de Ligue 1, le PSG peine à devenir champion de France. Mais Rai, l'ancienne légende du PSG est dithyrambique en évoquant Mbappé.

Au-delà des performances collectives qui ne se sont pas toujours achevées comme Mbappé devait le souhaiter, le crack de Bondy a toujours répondu présent. En Ligue des Champions, il a dynamité la défense bavaroise lors du match aller avant d'être bien quadrillé au match retour. Avec 23 buts cette saison en Ligue 1 avec le PSG, Kylian Mbappé est bien parti pour être à nouveau le meilleur buteur de la saison, pour la cinquième fois consécutive. S'il réussit pareil exploit, il rejoindrait Jean-Pierre Papin, seul joueur de l'histoire du championnat de France à avoir été sacré cinq fois d'affilée.

« Mbappé ? Il fait encore une superbe saison »

Au micro de Prime Video dans l'émission Dimanche Soir Football , Rai, l'ancien joueur du PSG, évoque Mbappé : « Il fait encore une superbe saison. Il peut devenir le meilleur buteur du championnat, c’est une belle bataille. Avec une Coupe du monde où il a failli être décisif. C’est de plus en plus impressionnant. Il y a toujours ce côté physique, mental et maturité ou on sent qu’il a encore progressé et qu’il peut encore progresser. »

« Il prend toujours ses responsabilités »