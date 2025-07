PSG : Mbappé, la trahison qui a tout changé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Où est-ce que la rupture entre Kylian Mbappé et le PSG a pris racine ? Dans la foulée de sa prolongation de contrat en 2022 d'après Dominique Séverac. A l'époque, monts et merveilles auraient été promis au joueur du Paris Saint-Germain, mais la réalité fut tout autre. Ce qui a eu le don d'irriter celui qui deviendra quelques mois plus tard le meilleur buteur de l'histoire du club.

En mai 2022, contre toute attente et avant le coup d'envoi de la dernière journée de championnat, Nasser Al-Khelaïfi se présentait sur la pelouse du Parc des princes aux côtés de Kylian Mbappé afin d'annoncer la prolongation de contrat de ce dernier. Néanmoins, en raison de la clause qu'il n'a pas activé pour la dernière saison de son bail et de certains problèmes avec le président du PSG, Mbappé est parti fâché en juin 2024.

«Les promesses du mercato n'ont pas été tenues» Est-ce à cause de la venue de Christophe Galtier en juillet 2022 au poste d'entraîneur comme quelques bruits de couloirs le laissent entendre ? Pas vraiment selon Dominique Séverac. « Christophe Galtier, il le savait avant tout le monde et n'a pas été déçu de sa nomination. En revanche, selon lui, les promesses du mercato n'ont pas été tenues ».