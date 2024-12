PSG - Mbappé : «La guerre» est confirmée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Kylian Mbappé a quitté le PSG l’été dernier en très mauvais termes avec le président Nasser Al-Khelaïfi, Daniel Riolo a évoqué le sujet en rebondissant sur l’interview accordée par l’attaquant du Real Madrid à Clique. Et l’éditorialiste de RMC confirme la guerre entre Mbappé et son ancien dirigeant dimanche soir en direct à l’antenne.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin dernier après avoir refusé de multiples offres de prolongation formulées par Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé était donc parti libre en direction du Real Madrid. Un choix qui n’a jamais été digéré par le président du PSG, avec qui Mbappé est d’ailleurs actuellement en conflit juridique en raison de salaires et primes impayés, pour un montant total de 55M€. Et malgré ses relations houleuses avec Al-Khelaïfi, Mbappé avait réussi à avoir un échange constructif avec l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG.

« Merci pour tout »

Dans un entretien accordé à Clique sur Canal +, Mbappé a lâché une anecdote au sujet de l’Émir : « Il m'a dit : ‘Tu vois, ils pensent que je vais te faire une offre, mais tu as décidé de partir et je respecte ta décision. Tu veux réaliser ton rêve d'aller au Real Madrid, merci pour tout’. Ça m'a touché. Je lui ai dit que je donnerais le meilleur jusqu'à la fin de la saison ». Un récit qui confirme donc indirectement son conflit avec Nasser Al-Khelaïfi comme l’a souligné Daniel Riolo dimanche soir en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« On l’a raconté mille fois que c’était la guerre »

« La façon dont il parle de ce qui s’est passé au PSG et de sa dernière année où en plus il avoue avoir tout mélangé, parce qu'il le dit, il était en conflit. Quand il parle de l’Emir, ce passage est fort. En gros, l'Émir a tout compris, il le sauce en disant “lui il m’a compris”, comme pour dire “avec Nasser c’était la guerre”. Ca on le savait, on l’a raconté mille fois que c’était la guerre », constate Riolo.