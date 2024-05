PSG - Mbappé : Clash confirmé avec Al-Khelaïfi !

Thibault Morlain

Après avoir tant fait pour mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions au PSG, Nasser Al-Khelaïfi semble avoir en travers de la gorge le départ de l’international français. Des rancoeurs qui sont visiblement réciproques également. En effet, à l’occasion de son discours d’adieux, Mbappé a tout simplement oublié de citer Al-Khelaïfi. Et cela ne serait pas un hasard de la star du PSG…

Kylian Mbappé ne jouera pas au PSG la saison prochaine. Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, l’international français a officialisé son prochain départ, annonçant : « Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. J'ai besoin d'un nouveau défi après sept ans ». Mbappé en a aussi profité pour adresser de nombreux remerciements, oubliant toutefois un nom… celui de Nasser Al-Khelaïfi.

« Si ce nom-là n’est pas sorti, c’est qu’il n’est pas dans son cœur »

Comment interpréter cet oubli de Kylian Mbappé avec Nasser Al-Khelaïfi ? Pour Le Parisien , Élodie Mielczareck, sémiologue et spécialiste du langage, a expliqué à propos du discours de l’attaquant du PSG : « La question des intentions est toujours délicate. Savoir si c’est un oubli ou s’il ne voulait pas en parler, c’est difficile. On n’a pas assez d’éléments pour le dire. Mais ce sont des discours qui sont préparés. On est sur une séquence émotionnelle, authentique. Il parle avec son cœur. Vraisemblablement, si ce nom-là n’est pas sorti, c’est qu’il n’est pas dans son cœur ».

« Mbappé et le président ne s’adressent même plus la parole »