PSG : Mbappé «boude» en plein match, il se fait fracasser

Après la victoire du PSG contre l'OM (2-0), le sujet principal après le match était la publication de Kylian Mbappé sur Instagram. Il faut dire que le crack de Bondy a largement fait parler de lui avec ce post énigmatique sur lequel on le voit seul sous la pluie avant son remplacement. Un comportement qui agace Walid Acherchour.

Dimanche soir, le PSG a signé une très belle victoire sur la pelouse du stade Vélodrome. Réduits à 10 juste avant la pause, les Parisiens se sont effectivement imposés 2 à 0 grâce à des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos. Mais également une défense très solide.

Mbappé - PSG : L’incroyable coup tenté à la dernière minute ! https://t.co/FKf52hxPbe pic.twitter.com/jcZcy3tMjz — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

Mbappé, le post de la discorde

Et Kylian Mbappé dans tout ça ? Le capitaine de l'équipe de France a été remplacé peu après l'heure de jeu et n'a visiblement pas du tout apprécié la décision de son coach comme en témoigne sa réaction. Mais également sa publication Instagram, plus qu'énigmatique, qui fait désormais plus parler que la victoire du PSG. Et cette façon de tirer la couverture sur soi agace Walid Acherchour.

«Que va encore inventer son fan club pour le défendre?»