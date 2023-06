PSG : Mbappé au cœur d’un clash improbable, ça chauffe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche d’Achraf Hakimi depuis maintenant deux ans au PSG, Kylian Mbappé a noué un lien très spécial avec le latéral droit marocain. Pourtant, l’agent de ce dernier s’en prend de manière assez virulente à la mère de Mbappé, déclenchant un clash des clans pour le moins inattendu au PSG.

Recruté au prix fort par le PSG lors du mercato estival 2021 en provenance de l’Inter Milan (68M€), Achraf Hakimi s’était rapidement lié d’amitié avec Kylian Mbappé, et les deux hommes sont très proches. Une relation qui avait atteint son paroxysme lors de la Coupe du Monde au Qatar l’hiver dernier, à l’occasion du choc France-Maroc en demi-finale, au cours duquel Mbappé et Hakimi n’avaient pas dissimulé leur émotion dans l’affrontement. Mais un séisme va peut-être venir bouleverser les relations entre les deux stars du PSG.

L’agent d’Hakimi dézingue la mère de Mbappé

Alejandro Camano, l’agent d’Achraf Hakimi, s’est longuement confié dans un entretien accordé à AS et dans lequel il dézingue la nouvelle activité de la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, qui dirige une agence d’agents : « Nous sommes surpris que, parce qu'elle est la mère d'un joueur important, elle puisse se mêler du marché. Achraf fait partie de la famille Footfeel, il est convaincu du projet depuis de nombreuses années et il a une relation personnelle avec Kylian que nous respectons, et nous l'aimons bien pour cela. Mais le fait que l'environnement de Mbappé, qui est assez dense, lourd, à cause de toutes les personnes qui l'entourent, laisse échapper qu'Achraf peut faire partie de son agence est inhabituel en raison de son manque d'expérience sur le marché. Être la mère d'un joueur ne suffit pas, cela me semble un manque de respect pour la profession, il y a de grands agents qui s'occupent d'un marché très dur et très difficile pour que des gens qui n'ont absolument aucune expérience veuillent opter pour des joueurs de cette importance. Nous pensons que c'est un canular, qu'il n'y a aucune chance et la presse française qui la contrôle s'en fait l'écho, mais il n'y a aucune chance », lâche le clan Hakimi.

« Aucune chance qu’il aille avec eux »