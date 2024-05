PSG : Mbappé a galéré, Griezmann monte au créneau

La rédaction

Désormais réunis à Clairefontaine, les Bleus ont un objectif en tête : l’Euro 2024. L’équipe de France jouera deux matchs de préparation avant la compétition, un premier le 5 juin contre le Luxembourg, puis un second le 9 face au Canada. Présent conférence de presse ce jeudi, Antoine Griezmann n’a pas pu échapper aux questions sur Kylian Mbappé. Et le joueur de l’Atlético de Madrid a affiché un profond soutien à son capitaine, critiqué cette saison.

Les regards se tournent désormais vers l’Allemagne, où se jouera l’Euro 2024. Pour l’équipe de France, c’est le 17 juin prochain que débutera la compétition, date à laquelle les joueurs de Didier Deschamps affronteront l’Autriche. Présents à Clairefontaine pour débuter leur préparation au tournoi, les Bleus peuvent mettre de côté leur situation en club. Cette saison, Kylian Mbappé a été la cible de nombreuses critiques avec le PSG. Une situation que n’accepte pas Antoine Griezmann, qui a pris sa défense.

Mbappé : «Je ne suis pas magicien», Deschamps annonce la couleur ! https://t.co/kQcUks7yRG pic.twitter.com/ESuCpAMFFe — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

« Kylian, peu importe ce qu’on puisse dire, il marque. »

Présent en conférence de presse, Antoine Griezmann a été questionné sur les critiques reçues par Kylian Mbappé cette saison. Et l’avant-centre de 33 ans ne tolère pas ces commentaires : « Kylian il a mis combien de buts ? 44 buts ? Puta**. Il a pas fait une bonne saison (rires). Puta**, les mecs. Ils seront plus frais, tant mieux pour l’équipe de France. Ils auront les jambes fraiches. Après c’est sûr que le premier ou deuxième, t’as du mal à rentrer dans la compétition, mais après ça va tout seul. (…) Kylian, peu importe ce qu’on puisse dire, il marque. Il met 44 buts. Il n’y a pas que les stats dans le foot, mais quand même 44 buts. C’est énorme. A nous de le mettre dans les meilleures conditions, qu’il doit heureux, qu’il touche le plus de ballons. »

L’arrivée de Mbappé au Real Madrid bientôt officielle