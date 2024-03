PSG : Mbappé a fait une promesse à Luis Enrique

Jean de Teyssière

Le PSG sait comment se mettre dans la crise. On ne les compte plus depuis l'arrivée des Qataris à la tête du club de la capitale. Avant le match retour très important face à la Real Sociedad en Ligue des Champions, Luis Enrique et Kylian Mbappé ont vu leur relation se dégrader sérieusement. Tout est rentré dans l'ordre et Mbappé a promis à Luis Enrique qu'il se donnerait à 100% jusqu'à la fin.

Lors du match entre l'AS Monaco (0-0) et le PSG, une scène lunaire a eu lieu. Après la décision de Luis Enrique de faire sortir Kylian Mbappé à la mi-temps de la rencontre, ce dernier est sorti du tunnel plusieurs minutes après le coup d'envoi, sourire aux lèvres, en train de faire des selfies avant de rejoindre sa mère dans les tribunes. Une situation ubuesque qui aurait pu laisser de sérieuses traces.

Luis Enrique et Mbappé mettent fin aux tensions

Luis Enrique et Kylian Mbappé ont décidé de faire preuve d'intelligence en discutant de cette situation ce samedi matin. Les deux hommes ont discuté une quinzaine de minutes et semblent avoir mis ces récents épisodes de côté.

Mbappé a promis d'être à 100% jusqu'à son départ