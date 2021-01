Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino a fixé un premier grand objectif !

Publié le 17 janvier 2021 à 21h15 par H.G.

Alors qu’il prend petit à petit ses marques au PSG, Mauricio Pochettino se serait fixé un premier grand objectif à atteindre avant le match face à l’Olympique de Marseille le le 7 février prochain.

Après une première partie de saison 2020/2021 en dents de scie, la direction du PSG a décidé de se séparer de Thomas Tuchel et de le remplacer par Mauricio Pochettino, qui a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une année supplémentaire en option. Ainsi, l’entraîneur argentin a la lourde tâche d’insuffler un souffle nouveau au sein du club de la capitale française. Et le moins que l’on puisse dire est que ses débuts ont bien commencé, avec un match nul face à l’ASSE et trois succès, dont la victoire face à l’OM (2-1) à l’occasion du Trophée des Champions mercredi dernier.

Mauricio Pochettino veut que son PSG soit rodé début février !