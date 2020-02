Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Mbappé… Ménès pointe du doigt la gestion de Tuchel !

Publié le 2 février 2020 à 22h15 par H.G.

Alors que l’attitude de Kylian Mbappé envers Thomas Tuchel fait polémique, Pierre Ménès ne manque pas de pointer du doigt la gestion de l’entraîneur allemand avec l’international français.

Si Kylian Mbappé a marqué lors de la victoire du PSG face à Montpellier (5-0) après une superbe feinte de frappe devant Matis Carvalho, ce n’est pas cette réalisation que l'on retient. En effet, ce dernier a étalé toute sa frustration lorsque Thomas Tuchel a choisi de le remplacer à la 68è minute par Mauro Icardi, conduisant les deux hommes à s’expliquer au bord de la pelouse pendant plusieurs secondes, l’Allemand semblant forcer son joueur à l’écouter. La scène a logiquement marqué les esprits, beaucoup critiquant l’attitude du joueur du PSG, mais elle a également remis sur la table les rumeurs selon lesquelles la relation entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé ne serait pas idyllique. Et ce constat semble être partagé par Pierre Ménès.

« J’aurais trouvé plus logique de sortir Neymar plutôt que Mbappé »