PSG - Malaise : Messi, Neymar, Mbappé... Pierre Ménès monte au créneau !

Publié le 25 novembre 2021 à 23h10 par D.M.

Pierre Ménès a tenu à prendre la défense de Lionel Messi, Kylian Mbappé, et Neymar, discrets face à Manchester City et critiqués pour n'avoir pas fourni suffisamment d'efforts dans le travail défensif.

Kylian Mbappé a inscrit un nouveau but en Ligue des champions face à Manchester City, mais n’a pas su éviter la défaite de son équipe (2-1). Aligné par Mauricio Pochettino au coup d’envoi, le trio offensif composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi n'a pas existé sur le plan offensif, et n’a pas échappé aux critiques à la fin de la rencontre. Alors que les Citizens multipliaient leurs assauts dans la surface parisienne, les trois attaquants ne se sont pas impliqués sur le plan défensif et n'ont pas fourni suffisamment d'efforts à ce niveau.

« Quand derrière toi, tu as sept joueurs qui ne t’amènent jamais un ballon et que tu dois te débrouiller avec des miettes… »