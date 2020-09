Foot - PSG

PSG - Malaise : Les mots forts de Kylian Mbappé après son retour !

Publié le 20 septembre 2020 à 20h15 par B.C. mis à jour le 20 septembre 2020 à 20h20

Buteur face à l'OGC Nice (3-0) ce dimanche, Kylian Mbappé n'a pas caché sa joie à l'issue de cette victoire importante, alors que le PSG traverse un début de saison compliqué.

Ce dimanche, le PSG a retrouvé des couleurs sur la pelouse de l'OGC Nice. Le club de la capitale s'est largement imposé face aux hommes de Patrick Vieira (3-0) dans une rencontre où Kylian Mbappé s'est illustré. Buteur, le natif de Bondy a répondu présent sur le terrain, lui qui était absent depuis la trêve internationale après avoir été testé positif au Covid-19. Une victoire qui fait du bien au PSG après les revers face à Lens et l'OM, sans oublier les polémiques qui ont éclaté après le Classique et la grave blessure de Juan Bernat contre Metz mercredi. Interrogé à l'issue de la rencontre, Kylian Mbappé a savouré ce résultat dans ce contexte compliqué.

« Ce n'était pas facile ces derniers temps, cela fait du bien »