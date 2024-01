PSG : Malaise en vue avec Mbappé ?

Pierrick Levallet

Toujours aussi efficace avec le PSG cette saison, Kylian Mbappé pourrait cependant être à l'origine d'un malaise d'ici quelques temps. Repositionné dans l'axe par Luis Enrique, l'international français avait déjà fait savoir qu'il n'appréciait pas évoluer dans ce rôle. Et si rien ne change, la star de 25 ans pourrait bien vivre un nouveau mal-être.

Cette saison, Kylian Mbappé affiche toujours des statistiques impressionnantes. Sans Lionel Messi et Neymar, partis l’été dernier, le capitaine de l’équipe de France continue de flamber au PSG. Auteur de 25 buts et 3 passes décisives en 24 rencontres, le champion du monde 2018 est encore l’arme fatale de l’équipe parisienne.

Luis Enrique a tout changé avec Mbappé

Mais depuis le début de saison, Luis Enrique a dû adapter son onze de départ. Et cela a impliqué quelques changements pour Kylian Mbappé. Aligné au départ sur l’aile gauche, le natif de Bondy évolue désormais plus souvent en tant que 9 au PSG. Et cela pourrait bien provoquer un nouveau malaise dans le vestiaire.

Vers un nouveau #PivotGang au PSG ?