PSG - Malaise : Dugarry répond à Emery pour Thiago Silva !

Publié le 13 février 2020 à 3h45 par A.M.

Alors qu'Unai Emery a récemment pointé du doigt les lacunes de Thiago Silva, Christophe Dugarry répond à l'entraîneur espagnol et défend le capitaine du PSG.

« Je voulais que l’équipe défende plus haut (...) J’ai travaillé avec lui pour lui faire accepter cela mais je n’ai pas réussi. Et cette caractéristique du jeu de Thiago Silva rejaillissait sur toute l’équipe qui, sous la pression, avait une tendance naturelle à reculer. Comme au Camp Nou, la saison précédente. Pourtant je donnais la consigne de remonter. Mais ça n’a pas été entendu ». Dans les colonnes de France Football , Unai Emery n'a pas manqué de pointer du doigt Thiago Silva, dont le comportement a été en partie responsable de la remontada contre le FC Barcelone. Mais Christophe Dugarry tient à défendre le capitaine du PSG.

«C'est trop facile de s'essuyer les pieds sur lui»