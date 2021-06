Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo fracasse encore Neymar !

Publié le 20 juin 2021 à 0h45 par La rédaction

Prolongé jusqu’en 2025 en mai dernier, Neymar semble s’inscrire dans la durée avec le PSG. Mais une fois de plus, Daniel Riolo a été très critique sur l’hygiène de vie du Brésilien.

Après quatre saisons au PSG, Neymar en a déjà fait voir de toutes les couleurs aux dirigeants parisiens. Il a régalé, agacé et surtout frustré. Malgré tout, l’international brésilien a prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec une année en option, comme l’avait révélé le10sport.com. Mais une fois de plus, Neymar n’a pas échappé aux critiques sur son hygiène de vie…

« Ce qu’il fait à côté du foot, son manque de sommeil, ses décalages dans sa vie, ça a une influence »