PSG - Malaise : Ces nouvelles précisions sur la blessure de Neymar

Publié le 6 février 2020 à 1h15 par B.C.

Touché aux côtes samedi dernier face à Montpellier (5-0), Neymar a raté le déplacement à Nantes. Si sa blessure évoluerait favorablement en vue du choc face à Dortmund, le PSG ne voudrait prendre aucun risque.

L’hiver ne réussit décidément pas à Neymar. Touché face à Montpellier samedi, l’international brésilien souffre d’une lésion chondro-costale. Une blessure bien moins importante que ses précédentes lésions à la cheville, mais qui demande tout de même de la prudence pour l’attaquant de 28 ans. Si Neymar a fini la rencontre face à Montpellier, il n’a toutefois pas pris part au déplacement à Nantes mardi pour éviter une aggravation de sa blessure à deux semaines du huitième de finale de Ligue des Champions face à Dortmund.

Le PSG se veut prudent pour Neymar