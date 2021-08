Foot - PSG

PSG - Malaise : Bartomeu fracasse Laporta… pour Neymar !

Publié le 13 août 2021 à 20h45 par H.G. mis à jour le 13 août 2021 à 20h59

Alors que les poursuites entre Neymar et le FC Barcelone ont été abandonnées, cela n’est clairement pas du goût de l’ancien président du club catalan Josep Maria Bartomeu.

Neymar est maintenant pleinement un joueur du PSG, heureux à Paris, ravi de l’arrivée de Lionel Messi et sous contrat jusqu’en 2025. Plus encore, son histoire avec le FC Barcelone est totalement terminée depuis quelques semaines après la fin des poursuites judiciaires entre les deux parties. En effet, l’international brésilien et le club catalan ont annoncé la fin de leur conflit à la suite d’un accord à l’amiable. Cependant, le fait que le Barça ait abandonné les poursuites contre Neymar, et donc une possible somme d’argent à la clé, ne passe pas du tout auprès de Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone lorsque le Brésilien est parti au PSG en 2017.

« Pourquoi avez-vous pris cette décision contraire aux intérêts du Club ? »