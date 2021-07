Foot - PSG

PSG - Malaise : Après l’échec à l’Euro, Mbappé reçoit un énorme message !

Publié le 2 juillet 2021 à 3h30 par A.M.

Vivement critiqué après l'élimination de l'équipe de France à l'Euro, Kylian Mbappé peut toutefois compter sur le soutien de Paul Pogba.

Très attendu cet été à l'Euro, Kylian Mbappé a déçu. En effet, l'attaquant français a conclu la compétition sans but et c'est surtout lui qui a raté le tir au but décisif contre la Suisse en huitième de finale. Par conséquent, le joueur du PSG a été vivement critiqué ces derniers jours, mais il peut compter sur le soutien de son coéquipier en Bleus, Paul Pogba.

«Bien sûr que non, non, il n’est pas coupable !»