PSG : Luis Enrique se fait tacler sur l’affaire Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré le large succès du PSG samedi après-midi à Reims et le triplé de Kylian Mbappé qui a brillé sur le front de l'attaque parisienne, Luis Enrique n'a pas hésité à critiquer la prestation de sa star après la rencontre. Une énième provocation médiatique aux yeux de Christophe Jallet qui tacle l'entraîneur espagnol.

Le PSG avait besoin de se rassurer après la défaite concédée mardi dernier sur la pelouse du Milan AC en Ligue des Champions (2-1), et ce déplacement à Reims samedi tombait donc à point nommé pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Le capitaine de l'équipe de France a d'ailleurs parfaitement assumé ses responsabilités, en inscrivant un remarquable triplé et offrant ainsi un précieux succès au PSG (3-0), qui prend donc la tête du championnat après le match nul de l'OGC Nice à Montpellier (0-0). Et pourtant, une séquence a fait polémique autour de Mbappé après la rencontre...

Verratti - Neymar : «La douleur», il se lâche sur le mercato du PSG https://t.co/PnYcSfo17G pic.twitter.com/PgS3zLhwiV — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

Luis Enrique et sa sortie inattendue sur Mbappé

En conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur la prestation XXL de Kylian Mbappé, mais l'entraîneur espagnol du PSG a surpris tout le monde en critiquant plus sa star qu'autre chose après ce match à Reims : « On connaît sa valeur, mais il peut mieux faire, je lui en demande encore plus. C'est un joueur du top mondial mais il a encore une marge de progression, je lui demande de ne pas se reposer sur ses lauriers. Il peut encore progresser », a lâché Luis Enrique. Une sortie médiatique qui n'a pas manqué de faire réagir les observateurs, et notamment les anciens du PSG...

« Ça l’amuse tout le temps, c’est limite fatigant »