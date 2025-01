PSG - Luis Enrique : Le soutien inattendu d’une célébrité française

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2023, le PSG décidait de faire confiance à Luis Enrique. L’Espagnol venait alors s’asseoir sur le banc du club de la capitale comme entraîneur. Désormais aux commandes, il est toutefois loin de faire l’unanimité. Si Luis Enrique est critiqué, il a aussi certains soutiens. C’est notamment le cas de Michaël Youn, célébrité française.

Cette saison, c’est très contrasté pour le PSG. Si le club de la capitale caracole en tête de la Ligue 1, c’est beaucoup plus difficile en Ligue des Champions. A tel point que les hommes de Luis Enrique pourraient ne pas se qualifier pour la suite de la compétition. L’entraîneur du PSG n’est alors pas épargné par les critiques, mais Luis Enrique peut aussi dans le même temps compter des soutiens.

« Est-ce qu’il me fait rêver le PSG cette saison ? Pour l’instant, non »

Acteur et artiste français, Michaël Youn est également un grand fan du PSG. Au micro de RMC, il s’est exprimé sur le club de la capitale. Et dans un premier temps, un constat d’inquiétude a été réalisé sur la situation actuelle du PSG : « Est-ce qu’il me fait rêver le PSG cette saison ? Pour l’instant, non. On ne sait pas s’ils vont se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions ».

« Je trouve que le projet de Luis Enrique est bien »

Malgré les problèmes du PSG en Ligue des Champions, Michaël Youn reste encore derrière Luis Enrique. « Mais en tout cas, je trouve que le projet de Luis Enrique est bien, même si je ne comprends pas tout », a-t-il poursuivi.