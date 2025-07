PSG : Luis Enrique, la condamnation en direct !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche dernier, le PSG s’inclinait en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea (3-0). Dans les rangs parisiens, les esprits se sont d’ailleurs échauffés à l'image de Luis Enrique, qui a eu un geste déplacé à l’égard de Joao Pedro. Un comportement que Kevin Diaz a de nouveau souhaité condamner, réclamant au passage une sanction pour l’entraîneur du PSG.

Face à Chelsea , Luis Enrique est apparu beaucoup plus tendu qu’à l’accoutumée. Agité sur la touche, l’entraîneur du PSG a ensuite vrillé au coup de sifflet final. Voulant se séparer une altercation entre des joueurs, Luis Enrique a été l’auteur d’un geste déplacé sur Joao Pedro , attaquant des Blues. Une scène qui a déclenché une vive polémique et pour laquelle l’Espagnol est aujourd’hui condamné.

« Comportement inadmissible »

Au micro de L’After Foot, Kevin Diaz est revenu sur ce geste de Luis Enrique face à Chelsea. Et à propos de l’entraîneur du PSG, il a balancé en direct sur RMC : « Concernant Luis Enrique, je l’ai dit le soir même, on l’a dit le lendemain, on a été très clair : comportement inadmissible de Luis Enrique. Peu importe la frustration, la fatigue, les faits ou ce qu’a fait l’adversaire. Tu es un éducateur. Il l’a regretté après ».