PSG : Luis Enrique dénonce une injustice

Alexis Brunet

Le PSG s'est fait très peur en Ligue des champions. Le club de la capitale aurait pu ne pas qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Il faut dire que les Parisiens ont eu beaucoup de mal lors des matches à l'extérieur, n'empochant qu'un seul petit point. Les coéquipiers de Marquinhos s'étaient notamment fait humilier sur la pelouse de Newcastle (défaite 4-1). Une rencontre que Luis Enrique qualifie d'injuste.

Les supporters du PSG ont eu de la chance. Alors que le club de la capitale avait le plus de chance de tomber sur le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions, il a finalement hérité de la Real Sociedad. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, vu le peu d'expérience de l'équipe espagnole en C1. Mais prudence toutefois, car les Basques développent l'un des jeux les plus attrayants d'Europe actuellement.

Le PSG a failli passer à la trappe

Le PSG a donc atteint une nouvelle fois les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais il aurait pu en être tout autrement. Le champion de France a eu toutes les peines du monde à se qualifier. Il a fallu une victoire de l'AC Milan contre Newcastle pour éviter le drame.

Luis Enrique n'a pas digéré la défaite à Newcastle