PSG : Luis Enrique critique Mbappé, c’est validé !

Malgré son triplé face à Reims le week-end dernier, qui a offert la victoire au PSG (3-0), Kylian Mbappé a été critiqué par Luis Enrique après le match. Des propos qui ont largement été commentés, mais Luis Fernandez estime que le coach espagnol a raison de se montrer exigeant avec son attaquant vedette.

Auteur d'un triplé sur la pelouse de Reims le week-end dernier, Kylian Mbappé a permis au PSG de s'imposer 3 à 0 et d'obtenir trois points précieux pour prendre la place de leader de Ligue 1 à l'OGC Nice. Et pourtant, Luis Enrique ne semblait pas totalement convaincu par la prestation de son attaquant.

Luis Enrique pas satisfait malgré le triplé de Mbappé

« Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. Oui, oui ! Je sais que cela peut paraître bizarre. Je sais que, sur les buts de Kylian, je n’ai rien à dire mais je pense qu'il peut être meilleur d'une façon différente. Je vais lui en parler d'abord, je ne vous dirai jamais ce dont il s’agit car c’est privé. Je pense que Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde, on a aucun doute sur ça, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse des choses en plus. C'est mon opinion mais j'ai peut-être tort », confiait l’entraîneur du PSG au micro de Prime Vidéo après le match. Des propos validés par Luis Fernandez.

«Il essaye de titiller Mbappé»