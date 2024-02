PSG : Luis Enrique annonce un renfort imminent !

Amadou Diawara

Alors que la Corée du Sud est éliminée de la Coupe d'Asie des Nations, Kang-In Lee va bientôt reprendre la compétition avec le PSG. Mais en attendant de rejouer avec Paris, le crack de 22 ans est parti en vacances, comme l'a annoncé Luis Enrique ce vendredi.

En plus d'Achraf Hakimi, le PSG était privé de Kang-In Lee cet hiver. En effet, l'international marocain a disputé la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, tandis que le crack sud-coréen a disputé la Coupe d'Asie des Nations.

Le PSG confirme la grande nouvelle pour Mbappé ! https://t.co/V3obsIzznS pic.twitter.com/A8KBLKeIuI — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Kang-In Lee est en vacances

Alors que le Maroc est sorti dès les huitièmes de finale de la CAN, Achraf Hakimi (25 ans) a repris la compétition avec le PSG ce mercredi. De son côté, Kang-In Lee (22 ans) et la Corée du Sud ont été éliminés par la Jordanie ce mardi. Et comme l'a révélé Luis Enrique en conférence de presse, son numéro 19 va rejouer avec son équipe après ses vacances.

«Il sera frais, puisque il sera reposé»