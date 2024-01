PSG : Luis Enrique annonce du renfort !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considérés comme de grands espoirs au sein du PSG, Ethan Mbappé et Senny Mayulu sont d'ailleurs entrés en jeu samedi soir lors du match de Coupe de France opposant Orléans au club de la capitale. Et Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, indique que ces deux jeunes cracks vont apparaitre de manière régulière en équipe première.

Le 20 décembre dernier, lors du match de championnat entre le PSG et le FC Metz (3-1), Ethan Mbappé (17 ans) effectuait ses grands débuts dans le monde professionnel aux côtés de son grand frère, Kylian Mbappé. Et samedi soir, un autre jeune titi du PSG a profité du match de Coupe de France à Orléans (4-1) pour inscrire son premier but en pro : Senny Mayulu (17 ans).

« Ils doivent être incorporés petit à petit »

Interrogé au micro de beINSPORTS après la rencontre, Luis Enrique a fait une annonce forte sur ces deux jeunes joueurs du PSG : « Les jeunes Mayulu et Ethan Mbappé qui entrent en fin de partie, une bonne chose ? Oui, c'est vraiment très important. Il faut bien sûr les capacités pour être des joueurs cadres, mais il y en a d'autres : Ethan, Senny et d'autres qui sont très jeunes et qui doivent être incorporés petit à petit dans l'équipe. Ce match renforce l'idée qui est la nôtre : gagner la Coupe de France avec toute l'équipe », a indiqué l'entraîneur espagnol.

Une concurrence XXL

La tâche s'annonce néanmoins compliquée pour Mayulu et Ethan Mbappé, qui devront affronter une rude concurrence au milieu de terrain s'ils souhaitent grappiller du temps de jeu dans les mois à venir au PSG.