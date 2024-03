PSG : Luis Enrique annonce du lourd pour ce retour

Benjamin Labrousse

Face à Rennes le 25 février dernier (1-1), Nuno Mendes effectuait son grand retour avec le PSG. Le Portugais n’avait plus joué depuis avril 2023, et a subi deux opérations. Désormais disponible pour Luis Enrique, le fulgurant latéral gauche va faire beaucoup de bien aux Parisiens comme l’a confirmé le technicien espagnol ce lundi.

Le PSG va connaître une fin de saison palpitante. Dès mardi soir, à l’issue du match retour des 8èmes de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad (21h), le club parisien sera fixé. Et si le reste de cet exercice 2023-2024 s’annonce intense à Paris, Luis Enrique et son staff peuvent compter sur le retour aux affaires de Nuno Mendes.

Mercato - PSG : La presse espagnole balance sur un départ de Luis Enrique https://t.co/BpKJlCACiY pic.twitter.com/VRezsLGUz7 — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Nuno Mendes de retour au PSG

Blessé en avril 2023, le latéral Portugais avait rechuté en se blessant aux ischios jambiers de la jambe droite l’été dernier. Opéré au mois de septembre, le crack de 21 ans est de retour au PSG, et a même pu disputer quelques minutes face à Rennes le 25 février dernier, ainsi que face à l’AS Monaco vendredi.

« Il pourra être titulaire »