PSG : Luis Enrique a tranché pour le retour de Dembélé ?

Ce lundi, Luis Enrique a décidé de se passer des services d'Ousmane Dembélé pour la rencontre face à Arsenal mardi en Ligue des champions. L'ailier français aurait eu une altercation assez musclée avec son entraîneur à la suite d'un débriefing de la victoire face à Rennes vendredi soir. Une version néanmoins démentie par l'entraîneur. Quoi qu'il en soit, l'absence de l'attaquant ne devrait pas être longue.

Auteur d'un bon début de saison au PSG, Ousmane Dembélé arrive à se rendre assez efficace sur le terrain. Mais le PSG va se passer de son attaquant pour affronter Arsenal en Ligue des champions. L'international français devrait rapidement faire son retour dans l'effectif, Luis Enrique ayant décidé de l'écarter provisoirement après un enchaînement de petits désaccords.

Dembélé a reçu un avertissement

Comme le révèle L'Equipe, cette sanction appliquée à Ousmane Dembélé ne devrait pas durer trop longtemps. Luis Enrique n'en a pas beaucoup dévoilé lors de sa conférence de presse mais il aurait pris cette décision après plusieurs péripéties ces dernières semaines. Le quotidien français précise que certaines critiques du Français seraient arrivées jusqu'aux oreilles de l'Espagnol.

Dembélé en froid avec Luis Enrique ?

Ces dernières semaines, on a parfois vu Ousmane Dembélé et Luis Enrique échanger quelques mots sur le terrain et en interne, certaines discussions auraient été plus tendues que d'autres. L'ancien du FC Barcelone éprouverait quelques désaccords avec son entraîneur, de quoi justifier cette absence provisoire.