PSG : Luis Enrique a tranché pour Dembélé !

Victime d'une lésion au quadriceps de la cuisse gauche, Ousmane Dembélé a fait son grand retour dimanche dernier contre l'Inter Miami. Alors que le PSG va affronter le Bayern ce samedi, Luis Enrique a fait son choix concernant son numéro 10. En effet, le coach espagnol aurait prévu de titulariser Ousmane Dembélé pour le quart de finale de la Coupe du Monde des clubs.

Lors de la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et l' Espagne , Ousmane Dembélé a dû sortir sur blessure. Souffrant d'une lésion au quadriceps de la cuisse gauche, l'international français a manqué plusieurs semaines de compétition.

PSG - Bayern : Un remake du choc contre l'Inter ?

Selon les informations du Parisien, Luis Enrique compterait faire jouer ses meilleurs éléments contre le Bayern ce samedi. En effet, le coach du PSG aurait prévu d'aligner le même XI de départ que lors de la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Pour rappel, Gianluigi Donnarumma était dans les buts, Willian Pacho et Marquinhos en charnière centrale, Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs, le trio Fabian Ruiz - Vitinha - Joao Neves au milieu de terrain, tandis qu'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia étaient chargés d'animer l'attaque.