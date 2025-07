PSG : Il annonce un «risque» pour Dembélé !

Victime d'une lésion au quadriceps de la cuisse gauche, Ousmane Dembélé a fait son grand retour avec le PSG dimanche dernier contre l'Inter Miami. Avec ce type de blessures, rejouer avant trois semaines est risqué. Si Ousmane Dembélé était près à prendre ce risque, Luis Enrique a préféré rester prudent.

Le 5 juin dernier, l'équipe de France a perdu à la fois la demi-finale de la Ligue des Nations et Ousmane Dembélé . En effet, le numéro 7 de Didier Deschamps s'est blessé face à l' Espagne .

Victime d'une lésion au quadriceps de la cuisse gauche, Ousmane Dembélé a repris la compétition dimanche dernier. En effet, l'attaquant du PSG est entré en jeu en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs face à l' Inter Miami . D'après RMC Sport, Ousmane Dembélé aurait souhaité rejouer dès la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la compétition contre le Seattle Sounders FC, mais Luis Enrique a préféré suivre un protocole de reprise très strict par précaution. Un choix validé par Alexandre Dellal , préparateur physique.

«Il y a toujours un risque de rechute»

« Si Ousmane Dembélé peut-être de retour à 100% dès ce week-end ? Il a besoin de reprendre du rythme, retrouver de la force et faire un certain nombre d'entraînements consécutifs avec le staff. Retrouver sa capacité à reproduire les efforts à très haute intensité et sa vitesse maximale. Il y a toujours un risque de rechute pour une lésion musculaire, en général c'est trois semaines. Donc lui il a été exactement dans ce cas-là. Il y a le calendrier du groupe, mais il y a aussi le calendrier de Dembélé », a précisé Alexandre Dellal. Pour rappel, le PSG a rendez-vous avec le Bayern en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs ce samedi à 18 heures.