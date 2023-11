PSG : Luis Enrique a-t-il eu raison de charger Mbappé en public ?

La rédaction

Malgré son triplé face à Reims, Kylian Mbappé a été chargé par Luis Enrique dans les médias. En effet, le coach du PSG estime que son numéro 7 n'a pas réalisé un bon match malgré ses trois buts. Selon vous, Luis Enrique a-t-il eu raison de s'en prendre à Kylian Mbappé publiquement ?

Ce samedi après-midi, le PSG avait à coeur de faire forte impression face au Stade de Reims, et ce, parce qu'il s'est incliné sur la pelouse de l'AC Milan lors de la quatrième journée de la phase de poules en Ligue des Champions (1-2). Et grâce à un Kylian Mbappé prolifique, le club de la capitale n'a fait qu'une bouchée de son concurrent de Ligue 1. Auteur d'un triplé, le numéro 7 du PSG a permis à son équipe de l'emporter à Reims (3-0). Toutefois, Luis Enrique n'a pas apprécié la prestation de Kylian Mbappé, et il n'a pas manqué de le faire savoir.

«Je ne suis pas vraiment content de Kylian»

« Kylian est-il le meilleur joueur du monde ? Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui (samedi). Concernant Kylian, en termes de but je n’ai rien à rajouter, on connaît sa valeur. En revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu. Je sais qu’il est capable de faire mieux qu’aujourd’hui. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais il a encore une marge de progression. Je ne veux pas qu’il se repose sur ses lauriers. Il doit encore s'améliorer et aider ses coéquipiers » , a avoué Luis Enrique au micro de Prime Video après le carton du PSG face au Stade de Reims.

Enrique en attend plus de Mbappé

Alors que cette déclaration n'a pas manqué de faire parler, certains estiment que Luis Enrique a bien fait de recadrer Kylian Mbappé devant la presse. Pour d'autres, le coach du PSG n'aurait pas dû le faire, ou du moins pas en public.



Selon vous, Luis Enrique a-t-il eu raison de charger Kylian Mbappé de la sorte ? A vos votes !