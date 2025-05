PSG - Lucas Chevalier : L’invitation surprise pour son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, Lucas Chevalier pourrait quitter le LOSC cet été si l'on en croit ses dernières déclarations. Le jeune gardien de 23 ans semble en effet attiré par la Premier League, mais de son côté, Kevin Diaz lui conseille surtout de rejoindre un autre club de Ligue 1. Et il ne s'agit pas du PSG...

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le LOSC, Lucas Chevalier (23 ans) suscite déjà de grandes interrogations quant à son avenir. Celui qui vient d'être sacré meilleur gardien de Ligue 1 de la saison est en effet annoncé dans le collimateur du PSG depuis l'hiver dernier dans l'optique de venir succéder à Gianluigi Donnarumma. Ce dernier a depuis rectifié le tir en enchainant les performances XXL avec le club parisien, ce qui pourrait donc fermer la porte à Chevalier.

Chevalier vers l'Angleterre ?

Dimanche dernier, à l'occasion des Trophées UNFP, Lucas Chevalier ne cachait pas son attirance pour le championnat anglais : « La Premier League ? C’est un championnat qui fait rêver, le plus attractif. Quand on voit Tottenham, Manchester United qui galèrent avec des joueurs de dingo, on voit un peu le "level". J’ai 2 ans de contrat, et puis vous connaissez le président (rires). Je n’ai pas eu de propositions spécifiques de ce pays, mais ça fait réfléchir », a confié le gardien du LOSC.

« Si je suis l’AS Monaco, je fonce sur Chevalier »

Mais certains observateurs, à l'image de Kevin Diaz, imaginent d'autres points de chute pour le gardien du LOSC cet été : « Si je suis l’AS Monaco, je fonce sur Chevalier. S’il peut aller plus haut ? Il joue la Ligue des champions, il va prendre une blinde. Je préfère aller à Monaco qu’à Crystal Palace ou Tottenham », a indiqué le consultant de RMC Sport au micro de l'After Foot jeudi soir. Quoiqu'il en soit, le PSG ne semble plus être d'actualité pour Chevalier...