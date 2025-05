PSG : L’invitation qui choque le football français !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a dominé Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des champions dans un Parc des Princes en feu. De nombreuses stars étaient d’ailleurs présentes dans l’enceinte parisienne, mais c’est bien celle de John Textor qui a particulièrement retenu l’attention de Daniel Riolo.

Mercredi soir, le Parc des Princes était rempli par de nombreuses têtes bien connues puisque de grandes stars étaient venues assister à la demi-finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Cependant, c'est bien la présence de John Textor qui a été particulièrement remarquée et cela pourrait même bien être une bonne nouvelle pour le football français.

L'invitation de Textor fait parler

« J'ai vu, chose un peu folle, que Textor avait été invité par Paris, ça demande confirmation. Le fait qu'il soit là, si ça peut être un signe dans cette année absolument trouble d'un point de vue institutionnel, si tout le monde peut se mettre devant un miroir pour essayer de sauver le football français, si c'est derrière le PSG et que c'est bien fait ça ne me gêne pas. Peut-être qu'après la bonne nouvelle d'un PSG champion d'Europe, on aura un football français qui va repartir de l'avant. Avec de nouveaux investisseurs, il y en a des nouveaux au PFC, des diffuseurs... Qui sait si on aura pas un renouveau. Qu'on arrête d'être chacun dans son coin et qu'il y ait une sorte de réconciliation nationale », espère-t-il au micro de l’After Foot.

«Très heureux d'être invité par le PSG»

D’ailleurs sur les réseaux sociaux, John Textor s’est réjoui de la réconciliation avec Nasser Al-Khelaifi : « Très heureux d'être invité par le PSG à la demi-finale de Champions League de ce soir. Je suis également heureux de travailler à nouveau avec NAK, en ce moment critique, sur les défis et les opportunités du football français. Dans des moments comme celui-ci, nous travaillerons ensemble... J'ai donc laissé le chapeau de cow-boy à Lyon. Ce soir, je soutiens la France ! »